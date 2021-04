Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, hat angesichts wachsender Kritik an der deutschen Corona-Politik um Verständnis für die Verantwortlichen geworben.

Er sagte der Funke Mediengruppe, alle freiheitlichen Gesellschaften hätten in der Pandemie mit kolossalen Herausforderungen zu kämpfen, in der jeder Fehler natürlich einer zu viel sei. Wenn man aber unter Zeitdruck und Unsicherheit entscheiden müsse, bestehe immer die Gefahr von Fehlern. Gleichzeitig solle man nicht ausblenden, dass die Verantwortlichen ihre Entscheidungen mit dem Kenntnisstand von heute treffen müssten, die Bewertung dann aber oft einige Wochen später auf Grundlage eines ganz anderen Wissensstandes erfolge.



Der Verfassungsgerichts-Präsident stellte sich auch hinter die umstrittenen Videokonferenzen der Regierungschefs von Bund und Ländern. Da die Zuständigkeiten im Föderalismus aufgeteilt seien, führe "bei lebensnaher Betrachtung kein Weg an einem Koordinierungsgremium vorbei". Gleichwohl dürften dadurch "die Befugnisse der Parlamente nicht verkürzt werden.

