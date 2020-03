In den USA ist die Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten nun auch im Bundesstaat Ohio wegen des Coronavirus verschoben worden.

Dies gab Gouverneur DeWine per Twitter bekannt. Er nannte den 2. Juni als neuen Termin. Eigentlich sollte die Abstimmung heute stattfinden, ebenso in Georgia und Louisiana. Dort waren die Vorwahlen bereits vor einigen Tagen verschoben worden.



In den Bundesstaaten Arizona, Florida, und Illinois wird dagegen wie geplant heute gewählt. Favorit ist der frühere Vizepräsident Biden, sein Konkurrent der linksgerichtete Kandidat Sanders.