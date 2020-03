Wegen der Corona-Krise verschiebt der US-Bundesstaat New York die Präsidentschaftsvorwahlen.

Statt am 28. April würden die Abstimmungen am 23. Juni stattfinden, teilte Gouverneur Cuomo mit. Zuvor hatten bereits andere Bundesstaaten die Wahltermine verlegt. New York ist besonders stark von der Epidemie betroffen. Dort starben bereits rund 730 Menschen an Covid-19. Mehr als 52.000 Infektionen wurden gemeldet. Das ist etwa die Hälfte aller Fälle in den Vereinigten Staaten.



Die US-Regierung erwägt nach den Worten von Präsident Trump, New York und andere besonders betroffene Landesteile abzuschotten. Es gebe Überlegungen zu Reisebeschränkungen für Regionen, in denen sich besonders viele Menschen infiziert hätten. Neben New York werde auch über New Jersey und Teile von Connecticut nachgedacht.