Der britische Premierminister Johnson hat bei der Bevölkerung um Verständnis für die weiterhin geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie geworben.

Die Krise sei die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte er bei seinem ersten Auftritt nach überstandener Covid-19-Erkrankung vor seinem Amtssitz in London. Er wisse, wie hart es sei, soziale Distanz zu wahren. Die bisherigen Erfolge bei der Bekämpfung des Virus dürften aber nicht durch eine zweite Infektionswelle gefährdet werden. Zum jetztigen Zeitpunkt könne er noch nicht sagen, wann und welche Lockerungen möglich seien, betonte der Premierminister.



Johnson will heute an einer Sitzung mit Kabinettsmitgliedern zur Bekämpfung der Pandemie teilnehmen. Aus seiner Konservativen Partei und der Wirtschaft wächst der Druck, die Ausgangsbeschränkungen zu lockern. Sie gelten seit dem 23. März. Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 154.000. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 20.800 erhöht.