Nach mehrmonatiger corona-bedingter Pause dürfen Prostituierte in mehreren Bundesländern bald wieder ihre Dienste anbieten.

Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen heben das wegen der Pandemie verhängte Prostitutionsverbot zum 15. September auf. Die Länder reagieren damit auf mehrere Gerichtsurteile, in denen die vollständige Untersagung von Prostitution als nicht mehr verhältnismäßig erklärt worden war - unter anderem heute in Nordrhein-Westfalen. In den vier norddeutschen Ländern müssen die Prostituierten allerdings die Kontaktdaten ihrer Kunden notieren und dürfen nur nach Terminabsprache arbeiten.



In Nordrhein-Westfalen hatte die Corona-Pandemie zuletzt Europas größtes Bordell, das Kölner "Pascha", in die Insolvenz getrieben. Das bestätigte Geschäftsführer Lobscheid. Die laufenden Kosten für das zehnstöckige Haus mit 60 Angestellten, darunter Handwerker, Köche, Elektriker und Sicherheitsleute, seien zu hoch gewesen. Die Beschränkung der Prostitution in Corona-Zeiten habe die Branche hart getroffen. Lobscheid kritisierte, man sei von der Politik hingehalten worden. Da die Nachfrage weiter vorhanden sei, müssten sich die Prostitutierten nun in Hotels, Autos und Wohnmobilen mit Männern treffen.

