In Kroatien und Serbien haben tausende Menschen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert.

Auf Kundgebungen etwa in den Hauptstädten Zagreb und Belgrad bezeichneten die Demonstranten die Maskenpflicht als Tyrannei. In Kroatien muss überall dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wo der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. In Serbien müssen viele Geschäfte sowie Gaststätten von Samstag 12.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr schließen.



In Großbritannien zogen tausende Demonstranten durch das Zentrum von London. Nach dem Ende des Protestmarsches lieferten sich rund 100 Teilnehmer Auseinandersetzungen mit Polizisten. Es gab mehr als 30 Festnahmen.



In mehreren schwedischen Städten löste die Polizei Kundgebungen mit bis zu 300 Personen auf, weil die erlaubte Teilnehmerzahl überschritten wurde. Seit November dürfen sich nur noch maximal acht Menschen für öffentliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen versammeln.

