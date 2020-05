In mehrere deutschen Städten gehen wieder zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße.

Vor dem Berliner Olympiastadion ist ein Autokorso gestartet. Mehrere Dutzend Wagen und Motorräder haben sich auf den Weg zum Kanzleramt gemacht. Insgesamt sind in Berlin für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Nach wochenlanger Corona-Einschränkung gibt es dieses Mal keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr. Das Berliner Bündnis gegen Rechts hatte vorab mitgeteilt, Anhänger von Verschwörungsideologien inszenierten sich an symbolträchtigen Orten. Dem wolle man sich entgegenstellen.



Kundgebungen gegen Einschränkungen in der Corona-Pandemie sind an diesem Wochenende auch in Stuttgart, Köln und München angekündigt.