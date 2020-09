In mehreren deutschen Städten wollen heute Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstrieren.

In Wiesbaden wurde eine Protestaktion mit bis zu 3.000 Teilnehmern angemeldet. In Hannover wollen sich 2.000 Menschen versammeln. Zugleich soll es in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Gegendemo geben. Die Veranstalter rechnen hierfür mit 1.600 Teilnehmern.



In München darf eine geplante Demonstration nicht so stattfinden, wie von der Initiative "Querdenken089" geplant. Das Verwaltungsgericht bestätigte eine Entscheidung der Stadt, nach der es nur eine Versammlung mit maximal 1.000 Menschen unter strikten Auflagen auf der Theresienwiese geben dürfe. Dagegen wurde am Abend Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt.

