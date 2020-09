In München und Hannover hat die Polizei Demonstrationszüge gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gestoppt. Grund seien Verstöße gegen die Auflagen zum Infektionsschutz gewesen, hieß es jeweils. Eine Kundgebung in München konnte aber stattfinden.

Laut den Angaben der Münchner Polizei beendeten die Veranstalter in München von sich aus den gestoppten Protestzug. Zahlreiche Teilnehmer hätten sich nicht an die Vorschrift gehalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, erklärte die Polizei. Zudem seien rund 3.000 statt der zugelassenen 500 Personen auf den Straßen gewesen.

Bei Kundgebung doppelt so viele Teilnehmer wie erwartet

Eine anschließende Kundgebung auf der Theresienwiese fand dagegen statt. Nach Polizeiangaben nahmen etwa 10.000 Menschen teil. Die Organisatoren der Demo, die Initiative "Querdenken 089", hatten 5.000 Teilnehmer angemeldet.Die Kundgebung musste knapp eine Stunde nach Beginn unterbrochen werden, weil Abstandsregeln nicht eingehalten wurden und Teilnehmer auch hier keine Masken trugen.

Linke Gegendemonstration in Hannover

In Hannover schritt die Polizei ebenfalls ein, da sich Teilnehmer des dort organisierten "Walk to Freedom" (deutsch: "Marsch zur Freiheit") auch hier weigerten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Fortsetzung des Protestzuges solle erst zugelassen werden, wenn die Auflage eingehalten würden, hieß es. Rund tausend Menschen beteiligten sich an der Demo. Parallel demonstrierten

linke Gruppen gegen die Verbreitung von Verschwörungsmythen. Auch hier war ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Am Rande der Veranstaltungen kam es zu mehreren Zwischenfällen und Zusammenstößen. Auch in Wiesbaden gab es eine Protestaktion.

Juristisches Tauziehen in München

Um die Demonstration in München hatte es im Vorfeld ein juristisches Tauziehen gegeben. Die Behörden und auch das Verwaltungsgericht München hatten den Protestzug zunächst verboten, was dann aber von der höheren Instanz wieder gekippt wurde. Allerdings galten für den Zug strenge Auflagen zur Abstandspflicht und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die vorgegebene Höchstzahl von 500 Teilnehmern. Aufgehoben wurde vom Verwaltungsgerichtshof auch die angeordnete Beschränkung der Teilnehmerzahl für die anschließende Kundgebung auf der Theresienwiese. Diese war zuvor vom Verwaltungsgericht auf 1000 beschränkt worden. Der Verwaltungsgerichtshof entschied dagegen, es gebe keine fixe Obergrenze, sondern "entscheidend ist, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden können".



In der polnischen Hauptstadt Warschau folgten mehrere hundert Menschen einem Aufruf von Impfgegnern und verlangten ein Ende der Corona-Maßnahmen.

