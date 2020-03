Nach Einschätzung der Psychologin Elisabeth Raffauf löst die Coronavirus-Pandemie viele Ängste und Unsicherheiten aus.

Für viele Menschen sei es eine existenzielle Frage, sagte Raffauf im Podcast "Der Tag" des Deutschlandfunks. Das Virus liege "wie eine Dunstglocke" über allem. Die Menschen reagierten aber ganz unterschiedlich auf die aktuelle Situation. Einige wollten etwas tun und sich absichern - die entschieden sich dann für sogenannte "Hamsterkäufe". Andere wiederum fielen in eine Starre und fühlen sich hilflos. Raffauf ergänze, es gebe auch Personen, die wegschauten und immer noch so lebten wie sonst auch, und auch solche, die darauf vertrauten, dass es wieder besser werde.



Wichtig ist nach Ansicht der Psychologin, trotz der Einschränkungen im öffentlichen Leben Kontakt zu Menschen zu halten, beispielsweise über das Telefon. Gerade bei einer Verunsicherung sei es wichtig, sich darüber mit anderen auszutauschen und über die eigenen Gefühle zu sprechen. Die aktuelle Lage sei eine Chance, innezuhalten und sich selbst zu reflektieren. Das seien viele Menschen in ihrem "Hamsterrad" nicht gewohnt. Raffauf rief dazu auf, im Umgang mit der Krise kreativ zu werden - so könne es schöne Momente wie das "Balkonsingen" in Italien geben.

Seelsorger bauen Angebot aus

Mehrere Anbieter von Seelsorge-Hotlines kündigten an, ihr Angebot aktuell auszuweiten. So ist die Berliner Hotline (0800 4708090) für einsame Senioren ab sofort bundesweit erreichbar. Initiatoren Elke Schilling vom Verein Silbernetz begründete dies so: "Wir rechnen damit, dass die Corona-Isolation viel Gesprächsbedarf bedeutet."



Damit sich das neue Coronavirus nicht so schnell verbreitet, sind die Menschen in Deutschland momentan aufgerufen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken.