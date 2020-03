Als Folge der Corona-Krise nutzen viele Menschen offenbar wieder häufiger Medien, die Wert darauf legen, verlässliche Informationen zu liefern.

Unter der Überschrift "Unsere Zuschauer" veröffentlicht die Tagesschau täglich die Zahl, wie viele Menschen am Vortag die 20-Uhr-Ausgabe der traditionellen Nachrichtensendung eingeschaltet haben. Vor der Corona-Krise pendelte diese Zahl meist um den Wert von 10 Millionen. Inzwischen liegt sie deutlich höher; am Donnerstag beispielsweise bei 15,5 Millionen Zuschauern.

Mehr als Überschriften und Parolen

Angesichts vieler Falsch-Meldungen, die vor allem in den Sozialen Medien oder in Netzwerken wie WhatsApp kursieren, scheinen viele Menschen wieder stärker Medien zu nutzen, die einen Qualitätsanspruch an ihre Produkte haben. Eine Beobachtung, die auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gemacht hat. In der DLF-Sendung "Lebenszeit" sagte der SPD-Politiker, die Menschen wollten eine klare Orientierung haben und suchten Informationen, die über reine Überschriften und Parolen hinausgingen.



Das muss dabei nicht unbedingt bedeuten, dass nur traditionelle Verbreitungsformen wie das Fernsehprogramm stärker gefragt sind. Arbeitsminister Heil nannte unter anderem den Podcast des Virologen Christian Drosten. Seit Ende Februar veröffentlicht der Norddeutsche Rundfunk täglich ein meist halbstündiges Gespräch mit dem Experten, der auch im Internet verbreitet wird. Der Podcast wurde inzwischen Hundertausendfach abgerufen und gilt vielen als herausragendes Beispiel für sachliche und dennoch verständliche Informationen rund um die Virus-Pandemie.

Falschinformationen reizen uns, indem sie uns überraschen

Diese Sehnsucht nach verlässlichen Informationen sieht auch der Sozialpsychologe Ralph Hertwig. Er glaubt aber dennoch, dass sich Falschinformationen über das Corona-Virus und seine Folgen weiterhin sehr stark im Internet verbreiten werden. Falschinformationen, so Hertwig ebenfalls in der DLF-Sendung "Lebenszeit", hätten einen entscheidenden Vorteil. Sie würden häufig unserer Erwartungen in Frage stellen und eine Information bieten, die wir nicht erwartet hätten. Menschen würden sich davon angezogen fühlen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Falschinformationen sich beispielsweise bei Twitter sehr viel schneller verbreiten würden als faktenbasierte Informationen. Aber genau das ist auch eine Chance Falschnachrichten zu erkennen - je mehr eine Nachricht überrascht, desto wichtiger ist die Quelle von der sie kommt.



Hertwig sieht hier vor allem Zuschauer und Leser in der Pflicht, Medienkompetenz aufzubauen. Man brauche den Bürger, der auch in Bezug auf digitale Medien mündig sei. Insofern sei er froh, dass es in Deutschland gute Informationsquellen wie die öffentlichen Sender gebe und dass viele Menschen wieder ein Stück weit zurück finden würden in die traditionellen Wege der Information.