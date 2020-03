Auch in Südamerika reagieren Staaten mit drastischen Maßnahmen auf die Corona-Pandemie.

In Venezuela verkündete Staatschef Maduro die Quarantäne für das gesamte Land. Was dies im Einzelnen bedeutet, war zunächst noch unklar. Maduro sagte in Caracas, die Maßnahme sei unvermeidbar. Die Krise habe in Venezuela gerade erst begonnen. In dem Land sind bislang 33 Infektionen bekannt.



In Kolumbien verfügte Präsident Duque die Schließung aller Grenzen zunächst bis zum 30. Mai. Dort gibt es bislang 54 bestätigte Fälle der COVID-19-Krankheit.