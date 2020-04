Wegen der Coronavirus-Krise wendet sich die britische Königin Elizabeth II. am Abend mit einer Ansprache an die Bevölkerung.

Wie vorab bekannt wurde, ruft sie die Briten darin auf, der Pandemie mit Selbstdisziplin und Entschlossenheit zu begegnen. Sie hoffe, dass in den kommenden Jahren alle stolz darauf sein könnten, wie sie mit dieser Herausforderung umgegangen seien. Die erst vierte Ansprache in ihrer 68-jährigen Regentschaft gilt als Zeichen für die wachsende Besorgnis der britischen Regierung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus.



Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es in Großbritannien inzwischen fast 42.500 nachgewiesene Infektionen. 4.313 Menschen starben, darunter auch ein fünf Jahre altes Kind.