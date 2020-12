Der Initiator der "Querdenken"-Bewegung, Ballweg, will vorerst keine größeren Demonstrationen mehr gegen die Corona-Schutzmaßnahmen anmelden.

Das empfehle er auch anderen "Querdenken"-Gruppen in Deutschland, sagte Ballweg in einem verbreiteten Video. Mit dem Rückzug im Winter sollten die Kräfte für den Frühling gesammelt werden. Zudem rief er seine Anhänger auf, sich an das Demo-Verbot zum Jahreswechsel in Berlin zu halten. Man solle weder an Silvester noch an den beiden Tagen davor und danach zu Kundgebungen in die Hauptstadt fahren.



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die für den 30. Dezember geplante "Querdenken"-Demonstration in Berlin verboten wurde. Ursprünglich war sie für den 31. Dezember vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.