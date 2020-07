In Westfrankreich werden die Strände rund um die Hafenstadt Quibéron nach einem Anstieg der Corona-Infektionen abends wieder geschlossen.

Wie die Behörden mitteilten, dürfen auch Parks und Gärten nach 21 Uhr nicht mehr besucht werden. In der bretonischen Stadt sind mehr als 50 Corona-Fälle nachgewiesen worden, die laut Präfektur das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus bergen. Die meisten Infizierten seien junge Leute, die an privaten Treffen teilgenommen oder Bars besucht hätten.



Auch in St. Wolfgang in Österreich haben die Behörden inzwischen mehr als 50 Infektionen nachgewiesen. Diese sollen vor allem auf Praktikanten zurückgehen, die laut Tourismusgesellschaft oft in Doppel- und Dreibettzimmern wohnen und sich auch in ihrer Freizeit trafen - auch in zwei mittlerweile geschlossenen Bars. Die Ergebnisse hunderter Tests bei Hotel- und Gaststättenmitarbeiten sowie bei Touristen und Einheimischen stehen noch aus.