Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat empört auf die Absage der geplanten Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Eindämmung reagiert.

Der Linken-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, so zerstöre man das Ansehen der Ministerpräsidentenkonferenz in der Öffentlichkeit. Er habe von der Entscheidung zunächst nur aus den Medien erfahren. Wenn die Ministerpräsidenten zur Staffage würden für ein Schauspiel innerhalb der Union, dann sei dies für die Pandemiebekämpfung ein Bärendienst, kritisierte Ramelow.



Die Bundesregierung hatte zuvor die für kommenden Montag geplanten Gespräche ersatzlos gestrichen. Nach Angaben ihrer Sprecherin Demmer streben Bund und Länder nun gemeinsam eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen an. Künftig soll es deutschlandweit geltende Regelungen geben, wenn der Inzidenzwert in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt. Unterhalb dieser Marke sollen die bestehenden Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gelten und die Länder damit ihre Zuständigkeit behalten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.