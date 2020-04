In der Debatte um Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen hat der thüringische Ministerpräsident Ramelow das Vorpreschen einzelner Bundesländer kritisiert. Es dürfe nicht darum gehen, welcher Ministerpräsident auf Parteitagen Punkte mache.

Die Schließung der Schulen sei im März zusammen von allen Bundesländern vereinbart worden, sagte der Linken-Politiker heute früh im Deutschlandfunk (Audio). Deshalb sollte heute auch gemeinsam über das weitere Vorgehen entschieden werden. Skeptisch äußerte sich Ramelow zur Empfehlung der Wissenschaftler der Leopoldina, zunächst die Grundschulen wieder zu öffnen. Dies sei im ländlichen Raum, in denen Kinder mit dem Schulbus abgeholt würden, überhaupt nicht durchführbar. In Thüringen wolle man bevorzugt Abitur- und Mittlere-Reife-Prüfungen ermöglichen. Ramelow verwies auch auf die Notwendigkeit, die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer zu schützen.

Beratungen am Nachmittag

Bundeskanzlerin Merkel berät am frühen Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Regelungen für Kindertagesstätten und Schulen dürften dabei im Mittelpunkt stehen. - Am Vormittag tagt bereits das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung.



Nach neuen Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Zahl der Infektionsfälle in Deutschland um knapp 2.500 auf rund 127.600 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie wird auf der Internetseite des RKI mit 3.254 angegeben. Rund 72.600 Menschen sind nach ihrer Erkrankung wieder genesen.

