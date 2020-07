In einigen Bundesländern beginnt in wenigen Tagen wieder der Schulunterricht. Das Ziel ist aus Sicht der Kultusministerkonferenz der "Regelbetrieb". Aber wie realistisch ist das - angesichts regional wieder steigender Corona-Fallzahlen? Der Lehrerverband hat Bedenken.

Viele Fragen sind noch offen. Welche Hygiene- und welche Schutzkonzepte liegen vor? Was passiert, wenn es an einer Schule einen Corona-Ausbruch gibt? Verbände kritisieren die Pläne der Bundesländer als nicht ausreichend.

Was sind die Vorgaben der Kultusministerkonferenz?

Die Zielsetzung der Kultusministerkonferenz von Mitte Juni war deutlich: "Regulärer Schulbetrieb spätestens nach den Sommerferien" hieß es damals in der Pressemitteilung. Mit Blick auf die Corona-Regeln betonte die Runde der Ministerinnen und Minister: "Die Länder stimmen dabei überein, dass die Abstandsregelung von 1,5 Metern entfallen muss, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt." Es folgten Hinweise unter anderem Abschlüsse, Lernrückstände und Digitalisierung. Im Juli veröffentlichte die KMK dann noch ihre aktualisierten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen. Auch hier legte man sich ausdrücklich nicht auf Details fest - "vor dem Hintergrund spezifischer Gegebenheiten vor Ort." Sprich: Die Länder müssen jeweils selbst genauere Vorschriften und Regeln ausarbeiten.

Was planen die Länder, in denen die Schule bald wieder beginnt?

Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Bundesland, wo der Unterricht wieder beginnt. Dort fängt das neue Schuljahr am 3. August an. Das Bildungsministerium hat Schülerinnen und Schüler jahrgangsmäßig in Gruppen aufgeteilt. Die Jahrgangsstufen eins bis vier oder sieben bis acht sollen demnach unter sich bleiben. Falls es doch zu Begegnungen außerhalb der festgelegten Gruppen kommt, sind die Schülerinnen und Schüler angehalten, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.



In Hamburg, wo die Schule am 6. August wieder losgeht, wird das Tragen einer Schutzmaske in den Pausen und auch während der Fahrt mit den Schulbussen weiterhin empfohlen. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern hingegen soll aufgehoben werden, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt.



In Berlin findet bei Schulstart am 10. August zwar der Sport-, Musik- und Tanzunterricht wieder statt. Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist allerdings nicht erlaubt. Der Landeselternausschuss gibt sich optimistisch: Man sei diesmal besser vorbereitet, und vollständige Schließungen solle es nicht mehr geben. Das Chaos im März sei entstanden, weil die Schulen ohne Vorbereitung komplett geschlossen worden seien.



Brandenburg plant eine Maskenpflicht für das Lehrpersonal. Sollte es zu einem Corona-Ausbruch kommen, sollen möglichst nur einzelne Klassen in den Heimunterricht geschickt und nicht die ganze Schule geschlossen werden.

"Verantwortungsvoller Regelbetrieb" in NRW

In dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfahlen beginnt die Schule am 12. August. Die insgesamt 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler sollen dann laut NRW-Schulministerin Gebauer in einen "verantwortungsvollen Regelbetrieb" zurückkehren. Gebauer hatte schon im Juni erste Pläne zur Umsetzung vorgelegt. Darin ist unter anderem die Rede von der "Gewinnung von zusätzlichem Personal zur Sicherstellung des Regelbetriebs" und der "Schaffung von didaktisch-methodischen Grundlagen für den Unterricht auf Distanz".



In einigen Bundesländern können sich Mitarbeitende von Schulen außerdem in regelmäßigen Abständen auf das Corona-Virus testen lassen.

Sind die Schulen gut genug gerüstet?

Klare Worte vom Deutschen Lehrerverband: Nein. Der Präsident des Lehrerverbands, Meidinger, hält weder Schulen noch Politik für ausreichend vorbereitet auf die "Szenarien", die sich bei Schulstart eventuell ergeben würden.



Im Deutschlandfunk sagte Meidinger, im Moment habe der Lehrerverband den Eindruck, dass der Gesundheitsschutz sehr stiefmütterlich behandelt werde. Auch gebe es in Schulen beispielsweise die Vorgabe, dass Lerngruppen stärker isoliert werden sollten und dass häufiger gelüftet werden müsse. Dies scheitere aber in der Praxis häufig schon daran, dass Fenster ab dem ersten Stock aus Sicherheitsgründen nicht richtig geöffnet werden könnten. Außerdem sei die digitale Ausstattung häufig mangelhaft, kritisierte Meidinger. Da nütze es auch nichts, wenn Lehrerinnen und Lehrer die Sommerferien für Fortbildungen in diesem Bereich genutzt hätten.



Der Lehrerverband hat selbst einen "Zehn-Punkte-Plan" veröffentlicht, den Sie hier nachlesen können.



Auch der Bundeselternrat ist skeptisch. Zwar wünschten sich Eltern einen sicheren und flächendeckenden Präsenzunterricht, sagte der Vorsitzende Wassmuth. Er rechne dennoch pandemiebedingt wieder mit regionalen Schulschließungen. Wassmuth fordert deswegen von den Ländern konkrete Planungen, auch für eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht.



Unterstützung bekommen die Bundesländer hingegen von der obersten deutschen Ärztevertretung. Ohne ausreichend Unterricht über einen längeren Zeitraum drohten Kindern "enorme Folgeprobleme, etwa in Bezug auf die körperliche und psychische Entwicklung", erklärte der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard.

