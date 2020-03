Die Bundesregierung plant in der Coronavirus-Krise ein Hilfspaket von insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro für Selbstständige und Kleinstfirmen.

Das erfuhr der Deutschlandfunk aus Regierungskreisen. Am Vormittag tagte der Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts. Das Hilfspaket soll zügig auf den Weg gebracht werden. Laut Berichten sollen von dem Paket zehn Milliarden Euro als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Mann-Betriebe und Kleinstfirmen vergeben werden, der Rest von 30 Milliarden Euro als Darlehen.



Freiberufler und Kleinunternehmer sind in vielen Branchen von der Corona-Krise besonders hart betroffen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte heute früh schnelle Hilfen angekündigt. Man wolle diejenigen unterstützen, die es dringend brauchten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Dies solle aber nicht mit der Gießkanne geschehen, sondern zielgenau sein.