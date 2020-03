Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie plant die Bundesregierung in diesem Jahr eine Neuverschuldung von 100 Milliarden Euro.

Dafür solle ein Nachtragshaushalt verabschiedet und die Notfallregelung bei der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse in Anspruch genommen werden, hieß es übereinstimmend in Medienberichten. Mit der Rekordneuverschuldung sollen vor allem die Hilfsprogramme für die Wirtschaft und die erwarteten Steuermindereinnahmen aufgefangen werden.



Wie es weiter heißt, wolle der Bund mit den neuen Schulden auch kurzfristig die Milliardenhilfen für den Ausbau der Krankenhäuser finanzieren. Daneben plane die Bundesregierung, den während der Finanzkrise geschaffenen Bankenrettungsfonds Soffin auch einzusetzen, um Garantien für Industrieunternehmen abzugeben oder sich an diesen zu beteiligen. Hier seien Kreditermächtigungen von bis zu 500 Milliarden Euro geplant.



Der Bundestag will in der nächsten Woche Milliardenhilfen zum Schutz von Unternehmen und Beschäftigten beschließen.