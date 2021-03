Die Bundesregierung hat die Bürger auf eine mögliche Rückkehr zu schärferen Corona-Schutzmaßnahmen eingestimmt.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, Deutschland bewege sich im Schnitt auf einen Inzidenzwert von 100 zu. Bund und Länder hätten klar vereinbart, dass Öffnungen zurückgenommen werden müssten, wenn dieser Wert über mehrere Tage erreicht werde. Darüber würden Bund und Länder bei ihrer nächsten Konferenz am kommenden Montag beraten.

Hamburg zieht die Notbremse

Hamburg kündigte bereits die Rücknahme von Öffnungsschritten an. Der Erste Bürgermeister Tschentscher sagte, man wolle frühzeitig reagieren, um eine Überfüllung der Intensivstationen mit Corona-Patienten zu verhindern. Unter anderem muss der Einzelhandel wieder schließen. In der Hansestadt lag die Inzidenz heute den dritten Tag in Folge über 100.

