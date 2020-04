In Frankreich und Spanien wollen die Regierungen heute ihre Pläne für Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen vorlegen.

Der französische Premierminister Philippe trägt dem Parlament in Paris in einer Regierungserklärung seine Vorstellungen für die Themen Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen vor. Nach einer Debatte soll das Parlament darüber abstimmen. Präsident Macron hat angekündigt, dass die Beschränkungen ab dem 11. Mai schrittweise aufgehoben werden.



Spaniens Ministerpräsident Sánchez präsentiert seine Ideen dem Kabinett in Madrid. Seit Sonntag dürfen Kinder bis 14 Jahre wieder mit einem Elternteil eine Stunde am Tag aus dem Haus. Ab dem 2. Mai soll es weitere Lockerungen geben.



In Frankreich und Spanien sind bereits jeweils mehr als 23.000 Menschen an Covid-19 gestorben.