Wissenschaftliche Regierungsberater stellen heute in Berlin Vorschläge für Prioritäten bei künftigen Impfungen gegen das Coronavirus vor.

Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert Koch-Institut angesiedelte Ständige Impfkommission wollen ein gemeinsames Papier vorlegen. Bundeskanzlerin Merkel geht davon aus, dass nach Zulassung eines Coronavirus-Impfstoffs zunächst Pflegekräfte, Ärzte und Menschen aus Risikogruppen geimpft werden. Das teilte sie gestern bei einem virtuellen Tag der offenen Tür der Bundesregierung per Video mit. Die Bundesregierung hege die Hoffnung, dass in absehbarer Zukunft die ersten Impfstoffe zugelassen werden könnten, hieß es weiter. Die Vorbereitungen liefen bereits. Unter anderem soll die Bundeswehr bei der Lagerung der Medizin helfen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.