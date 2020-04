Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Rehberg, hält eine generelle Aufstockung des Kurzarbeitergeldes während der Coronakrise von 60 auf 80 Prozent für nicht zielführend.

Der CDU-Politiker warnte im Deutschlandfunk vor einer finanziellen Überforderung der Bundesagentur für Arbeit. Deren Rücklagen in Höhe von 26 Milliarden Euro wären bei einer regelmäßigen Verlängerung der Maßnahmen schnell aufgebraucht, sagte Rehberg. Mit Blick auf die Hotel- und Gaststättenbranche sprach er sich für Hilfsmaßnahmen aus. So sollte der Mehrwertsteuersatz von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Steuererhöhung für wohlhabende Haushalte oder eine Vermögensabgabe lehnte Rehberg ab. Dies würde vor allem den eigentümergeführten Mittelstand treffen. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans hatte erneut dafür geworben, die Steuern für Menschen mit hohen Einkommen wegen der Corona-Krise anzuheben. Er sagte im Deutschlandfunk, der Staat habe in der aktuellen Situation mehr gegeben denn je und müsse jetzt darüber nachdenken, wie man diese Schulden wieder abtragen könne.