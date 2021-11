In Berlin hat der 125. Deutsche Ärztetag begonnen.

Themen sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit und die Folgen der Corona-Pandemie. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sprach sich im ZDF angesichts der steigenden Infektionszahlen dafür aus, mehr Bereiche des öffentlichen Lebens mit einer 2G-Regel zu versehen, also nur für Geimpfte und Genesene zuzulassen. Als Beispiele nannte er die Gastronomie und Museen. Für den Arbeitsplatz schlug Reinhardt Maßnahmen wie in Italien und Österreich vor: eine 3G-Regelung, die eine Impfung, einen Genesenennachweis oder einen aktuellen negativen Test vorschreibt.



Zudem sprach sich Reinhardt erneut für Auffrischungs-Impfungen aus, die in Impfzentren verabreicht werden könnten. Man habe in Israel gesehen, dass sogenannte Booster-Impfungen vor allem für ältere Menschen wahrscheinlich erforderlich seien, weil deren Immunantwort nicht so stark sei.



Nach den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland auf 154,8 gestiegen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 1.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 24.10.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 31.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.