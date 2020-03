Wegen der Ausbreitung des Coronavirus beschränken weltweit viele Länder die Reisefreiheit. Tschechien, Dänemark und Polen haben eine Schließung ihrer Grenzen beschlossen. Auch Norwegen verschärft seine Sicherheitsvorkehrungen. Bundesinnenminister Seehofer fordert ein abgestimmtes Vorgehen der EU-Staaten bei Grenzkontrollen in Europa.

Seehofer sagte in Berlin, der Schutz der Bevölkerung erfordere Vorkehrungen, die das Infektionsrisiko infolge des globalen Reiseverkehrs eindämmten. Die Europäische Union könne dabei nur erfolgreich sein, wenn die Mitgliedsstaaten sich untereinander abstimmten.



Norwegen weist alle Einreisenden, die nicht aus Skandinavien kommen, direkt ab oder verpflichtet sie zu einer zweiwöchigen Quarantäne. Die Regierung in Oslo rief die eigenen Bürger dazu auf, im Land zu bleiben und Reisen zu verschieben. In den USA gilt seit heute ein Einreisestopp für Menschen aus dem Schengenraum.



Die Türkei stellt alle Flüge in mehrere europäische Länder ein, darunter Deutschland. Auch Saudi-Arabien setzt für zwei Wochen alle internationalen Flüge aus. In Taiwan müssen sich Reisende aus Europa in Selbstisolation begeben. Auch die Regierung in Neuseeland verpflichtet alle Einreisenden zu einer Quarantäne. Zudem verbietet sie bis zum 30. Juni allen Kreuzfahrtschiffen, den Inselstaat anzulaufen.

