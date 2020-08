In Lettland und Litauen müssen Reisende aus Deutschland von Montag an direkt nach ihrer Ankunft zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben.

Deutschland steht seit gestern Abend auf den Schwarzen Listen der beiden Ostseestaaten, auf denen Länder mit hohen Corona-Ansteckungsraten verzeichnet sind. Grund dafür ist demnach die steigende Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Wer nach Lettland einreist, muss bei der Ankunft zudem persönliche Daten hinterlegen.



Das Auswärtige Amt in Berlin warnt wegen hoher Corona-Infektionszahlen seinerseits vor Reisen in die belgische Hauptstadt Brüssel. Bislang gab es diese Warnung lediglich für die belgische Provinz Antwerpen. Die Einschränkungen bedeuten, dass Rückkehrer aus diesen Gebieten einen obligatorischen Virustest machen und gegebenenfalls eine Quarantäne-Zeit einhalten müssen. Für das Nachbarland Luxemburg war eine Reisewarnung am Donnerstag aufgehoben worden, stattdessen gab es eine für Teile Kroatiens.