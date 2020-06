Der Deutsche Reiseverband kritisiert, dass die Bundesregierung noch nicht über die Aufhebung von Reisewarnungen entschieden hat.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutscher Reiseverbandes, Inger, sagte im Deutschlandfunk, die Regierung schaffe hier erst relativ spät Klarheit. Urlauber bräuchten aber Zeit, um sich zu entscheiden, und auch die Tourismusbranche benötige einen Vorlauf für die Organisation der Reisen. Das Bundeskabinett will heute die Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Länder zum 15. Juni vorbereiten.

"Reiseländer differenzierter betrachten als bisher"

In diesem Jahr habe man es aufgrund der Corona-Pandemie mit einem komplizierten Geschäft zu tun, sagte Inger weiter. Er rechne trotzdem damit, dass ein nennenswerter Anteil der Urlauber ins europäische Ausland reisen werde. Wichtig sei, sich die Länder differenziert anzuschauen. Länder wie Portugal oder Griechenland seien bisher gut durch die Krise gekommen. Und auch innerhalb der einzelnen Länder müsse man genau hinschauen. Einige Region wie die spanische Hauptstadt Madrid, in der viele Menschen sich mit dem Coronavirus infiziert hätten, sollten Urlauber eher meiden, in anderen Regionen wie auf den Balearen sei das Risiko dagegen eher gering.



Inger plädierte für weitere Lockerungen im Reiseverkehr. Außenminister Maas solle dabei stärker auf das außereuropäische Ausland blicken. Außerdem solle die Politik künftig die Einschränkungen der Reisefreiheit begründen und nicht wie derzeit die schrittweise Rückkehr zur Reisefreiheit.