Die Bundesregierung schränkt den Reiseverkehr aus Großbritannien und Südafrika drastisch ein.

Um Mitternacht trat eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft, die eine Passagierbeförderung per Flugzeug, Schiff, Bahn oder Bus aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland weitgehend verbietet. Ausgenommen sind reine Frachttransporte.



Gesundheitsminister Spahn erklärte auf Twitter, dies erfolge als Vorsichtsmaßnahme, bis man mehr über die berichteten Coronavirus-Mutationen in beiden Ländern wisse. Als erste Schutzvorkehrung hatte das Verkehrsministerium bereits gestern fast alle Flüge aus Großbritannien nach Deutschland untersagt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.