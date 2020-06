Die Reisewarnung für die meisten europäischen Staaten soll wie geplant am 15. Juni aufgehoben werden.

Das teilte Bundesaußenminister Maas nach Beratungen des Kabinetts in Berlin mit. Die Aufhebung solle demnach vorerst für 31 europäische Länder gelten, falls es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt. Dazu gehören neben den 26 weiteren EU-Staaten auch Großbritannien und die vier Staaten des Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundesregierung will nun mit den zentralen Urlaubsländern über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr verhandeln. Teilweise gelten dort noch Ausgangsbeschränkungen oder Einreiseverbote. Eine erneute Rückholaktion von deutschen Urlaubern im Sommer werde es definitiv nicht geben, sagte Maas.



In Spanien und Norwegen gelten voraussichtlich über den 15. Juni hinaus Einreise- und Quarantänebestimmungen, weshalb die deutsche Reisewarnung für diese Länder ebenfalls noch länger bestehen kann.

Auch Türkei hofft auf Ende der Reisewarnung

Fraglich ist, wie die Bundesregierung mit den Ländern außerhalb der EU umgehen will. Dazu äußerte sich Bundesaußenminister Maas zurückhaltend. Möglicherweise werde diese Lockerung noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte der SPD-Politiker. Vor allem die Türkei hofft darauf, dass die Reisewarnung aufgehoben wird - sie zählt zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen.



Ungeduldig ist auch die Reiseindustrie. Der Deutsche Reiseverband kritisiert, dass die Reisewarnung noch nicht aufgehoben ist. Sein Präsident Inger sagte im Deutschlandfunk, Urlauber bräuchten aber Zeit, um sich zu entscheiden, und auch die Tourismusbranche benötige einen Vorlauf für die Organisation der Reisen.

