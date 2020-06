In den USA verschärft sich die Coronakrise weiter.

Mit rund 40.000 gemeldeten Infektionen an einem Tag wurde gestern ein neuer Höchststand erreicht. Damit ist der bisherige Rekord von rund 36.400 Fällen am 24. April übertroffen worden, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Angesichts der Entwicklung planen einige Bundesstaaten, angekündigte Lockerungen vorerst nicht umzusetzen.



Vizepräsident Pence führte aus, zwar steige die Zahl der Neuinfektionen besonders in den südlichen Bundesstaaten. Die Zahl der Todesopfer sinke aber landesweit. Die Lage sei daher deutlich besser als vor zwei Monaten. Zuvor hatte Präsident Trump die steigenden Fallzahlen heruntergespielt. Wenn man gar nicht testen würde, hätte man gar keine Fälle, sagte er im Sender Fox News. Die USA hätten mit bislang 30 Millionen Menschen mehr als jedes andere Land getestet. Die Gesundheitsbehörde CDC schätzt indes, dass bisher nur ein Bruchteil der Infektionen erfasst wurde.

