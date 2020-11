Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, rechnet in der Corona-Pandemie mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten in Deutschland.

Er sagte der "Bild"-Zeitung, in zwei bis drei Wochen werde man die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen. Das sei nicht mehr zu verhindern. Wer in einigen Wochen eingeliefert werde, sei heute schon infiziert. Gaß kündigte an, auch Pflegepersonal aus nicht-intensivmedizinischen Bereichen auf den Intensivstationen einzusetzen. Das sei nicht optimal, aber in einer solchen Ausnahmesituation zu rechtfertigen.



Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bas lastete Gesundheitsminister Spahn an, Fachpersonal im Gesundheitsbereich nicht ausreichend zu schützen. Mit steigenden Infektionszahlen fielen nun vermutlich zunehmend Beschäftigte im Gesundheitswesen aus, sagte sie der Zeitung "Die Welt".

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.