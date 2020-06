Die Europäische Arzneimittel-Agentur lässt den Wirkstoff Remdesivir zur Behandlung von Coronavirus-Infektionen zu. Wie am Sitz der Agentur in Amsterdam mitgeteilt wurde, sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen.

Zulässig sein soll es bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die eine Lungenentzündung haben und Sauerstoff benötigen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen, was aber als Formsache gilt.



In den USA darf das Medikament des amerikanischen Herstellers Gilead unter Auflagen bereits eingesetzt werden. In Einzelfällen ist dies seit April auch in Europa möglich, wenn es bei besonders schweren Verläufen keine Behandlungsalternative mehr gibt. Studien haben gezeigt, dass Remdesivir bei einer Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf mildern und eine Genesung beschleunigen kann. Das Mittel war ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden, zeigte dagegen aber eine zu geringe Wirkung.