Bei einem Einsatz einer Corona-Tracing-App sieht die Organisation "Reporter ohne Grenzen" Risiken für Journalisten und Journalistinnen.

Zahlreiche Regierungen setzten auf solche Programme zur Eindämmung des Virus und nähmen dabei massive Einschränkungen der Pressefreiheit in Kauf, sagte Geschäftsführer Mihr in Berlin. Zumindest bei vertraulichen Treffen sollte Medienschaffende das Handy am besten gar nicht erst mitführen, erst recht nicht mit laufender Tracing-App.

Lob für deutsche App

Ausdrücklich lobte Mihr die deutsche App als positives Beispiel. Sie soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn in der kommenden Woche an den Start gehen. Aber auch hier sieht "Reporter ohne Grenzen" trotz einer transparenten Dokumentation weiterhin offene Sicherheitsfragen: Viele Labore könnten Testergebnisse aufgrund ihrer mangelnden technischen Ausstattung nicht innerhalb der App übermitteln und bestätigen. Stattdessen müssten Nutzerinnen und Nutzer dies dann über eine Hotline tun, um ihre Kontakte mittels der App über ihre Erkrankung informieren zu können. Die Einbindung 'externer Dienstleister' schaffe eine zusätzliche Angriffsfläche für Missbrauch und die etwaige De-Anonymisierung der Anrufenden.

"Ende des Einsatzes klar definieren"

"Reporter ohne Grenzen" forderte zudem, dass eine eine nachträgliche Pflicht zur Nutzung der App unabhängig von Nutzungsrate und Zahl der Corona-Infizierten ausgeschlossen werden müsse. Auch sollte klar definiert werden, wann der Einsatz der App beendet werde. "Andernfalls droht die Bundesregierung eine Technologie zu normalisieren, die bei einer Aufweichung der aktuellen Zweckbindung umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten bieten würde."

TÜV gibt grünes Licht

Nach Einschätzung des TÜV ist die Corona-Warn-App des Bundes sicher. Dies habe eine Prüfung ergeben, die man im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik unternommen habe, sagte ein IT-Experte der Deutschen Presse-Agentur. Das System laufe sicher und stabil, ohne den Anwender auszuspionieren. Niemand müsse Sorge vor Überwachung haben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.