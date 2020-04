In Deutschland ist die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus weiter gesunken.

Laut Statistik des Robert Koch-Instituts steckt jeder Infizierte nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an. Demnach beträgt die sogenannte Reproduktionsrate inzwischen bei etwa 0,7. In den vergangenen Tagen hatte der Wert bei eins oder leicht darüber gelegen, am Mittwoch mit 0,9 erstmals knapp darunter. RKI-Chef Wieler hatte wiederholt erklärt, dass man diesen Wert auf möglichst unter eins drücken müsse. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte betont, diese Marke sei mit Blick auf Lockerungen der Corona-Auflagen ein wichtiges Kriterium.



Weitere wesentliche Kriterien sind aus Sicht des Robert Koch-Instituts allerdings auch der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung und die Kapazitäten des Gesundheitssystems.