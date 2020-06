Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 601 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Bereits am Vortag hatte die Zahl mit 770 Fällen merklich höher gelegen als den Tagen zuvor. Die Zunahme der Fallzahlen sei insbesondere auf größere Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin zurückzuführen, teilte die Behörde mit. Die Reproduktionszahl (R-Wert) stieg nach RKI-Schätzungen auf 1,79, nachdem sie am Vortag mit 1,06 angeben worden war. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Da die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf niedrigem Niveau lägen, beeinflussten diese Ausbrüche den Wert der Reproduktionszahl relativ stark, heißt es. Ein genereller Anstieg sei daraus bisher nicht abzuleiten.



Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen stieg dieser Wert auf 1,55 (Vortag: 1,17). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen



Hintergrund ist insbesondere der Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies im Kreis Gütersloh.

