Der Risikoforscher Gerd Gigerenzer lobt die Krisenkommunikation der Bundesregierung bezüglich des Coronavirus.

In der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk sagte Gigerenzer, er habe die Kommunikation bisher als besonnen und gut beraten erlebt. Gute Kommunikation beinhalte vier Aspekte: zu sagen, was man heute wisse, was man nicht wisse, was man tue, um mehr zu wissen - und was die Bevölkerung in der Zwischenzeit tun könne.



Er plädierte zudem dafür, beim Coronavirus nicht an Worst-Case-Szenarien zu glauben. Diese gingen meist davon aus, dass sich die Bedingungen und das Verhalten der Menschen nicht änderten. Andere Epidemien in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass diese meist nicht einträten.