Das Robert-Koch-Institut hat seine Liste mit Coronavirus-Risikogebieten akualisiert.

Ganz Österreich wird neuerdings als Risikogebiet eingestuft, vorher betraf das nur das Bundesland Tirol. In Frankreich wurden die Risikogebiete ausgeweitet, neben der Region Grand Est mit Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne zählt nun auch die Region Île-de-France dazu.



In den USA standen bislang die Bundestaaten Kalifornien, Washington und New York auf der RKI-Liste. Neu dazugekommen ist jetzt New Jersey. In Risikogebieten ist die Ansteckungsgefahr nach Einschätzung der RKI-Fachleute besonders hoch.

China kein Risikogebiet mehr

China, der Ursprungsort der Pandemie und lange Zeit das Land mit den meisten Corona-Opfern, findet sich nicht mehr auf der Liste. China war mit der Region Hubei vertreten, deren Haupstadt Wuhan ist. Dort hat es nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen keine Neuinfektionen mehr gegeben.



In Spanien zählt das RKI die Regionen Madrid, Navarra, La Rioja und Paìs Vasco zum Risikogebiet. In der Schweiz fallen die Kantone Tessin, Waadt und Genf in diese Kategorie. Weiterhin als Coronavirus-Risikogebiete gezählt wird Ägypten. Die Warnung gilt hier für das ganze Land.



Das RKI rät weiterhin davon ab, nach Italien oder den Iran zu reisen - die Länder gelten als Ganzes als Risikogebiet. Ebenfalls auf der Liste ist die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea.

Kreis Heinsberg in NRW

Für Deutschland benennt das RKI den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen als "Besonders betroffenes Gebiet in Deutschland".



Internationale Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete in Deutschland sind der Definition nach Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann.

