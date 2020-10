In Deutschland hat die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen innerhalb eines Tages um 1.382 Fälle zugenommen.

Dies gab das Robert Koch-Institut in Berlin auf seiner Internet-Seite bekannt. Fünf weitere Patienten seien an oder mit dem Krankheitserreger verstorben. Am Wochenende werden von den Gesundheitsämtern in aller Regel weniger Fälle erfasst als an Werktagen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.