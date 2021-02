Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hat darauf hingewiesen, dass der gegenwärtige Lockdown nicht nur gegen das Coronavirus wirke, sondern generell gegen Infektionskrankheiten.

Dies sei in Zeiten der Pandemie ein echter Pluspunkt, führte er in Berlin aus. Vor allem gebe es deutlich weniger Grippefälle in Deutschland und weltweit. Normalerweise würden hierzulande pro Woche Tausende Fälle registriert, derzeit seien es allenfalls 20 bis 30. Dies entlaste Arztpraxen und Krankenhäuser.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.