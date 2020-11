Trotz der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen sieht das Robert-Koch-Institut einen Erfolg der zuletzt beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Die Lage bezüglich Covid-19 sei zwar weiterhin sehr ernst, sagte RKI-Chef Wieler in Berlin. Tatsache sei aber, dass die Maßnahmen wirkten. Die Fallzahlen hätten sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Das sei eine gute Nachricht. Er sei auch optimistisch, führte Wieler aus, dass sich dies fortsetzt. Ob es sich bei der derzeitigen Entwicklung um eine Trendwende handele, könne man allerdings noch nicht sagen. Derzeit seien die Fallzahlen noch viel zu hoch. Wieler zufolge besteht weiterhin die Sorge, dass Corona-Patienten auf den Intensivstationen nicht mehr optimal versorgt werden können.



Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI heute 22.609 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das sind etwa 5.000 mehr als gestern und etwa 750 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben zufolge um 251 auf insgesamt 13.370.

