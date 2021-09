Der Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat vor einer dramatischen Entwicklung der aktuellen Corona-Welle gewarnt.

Wenn es nicht gelinge, die Impfungen drastisch zu steigern, könne die vierte Welle einen fulminanten Verlauf nehmen, sagte Wieler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Spahn in Berlin. Wieler zufolge hat sich die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den vergangenen zwei Wochen fast verdoppelt. Zudem werde der Altersdurchschnitt immer jünger. Impfungen seien daher die einzige Chance, die Pandemie zu beenden, betonte der RKI-Chef.



Auch Gesundheitsminister Spahn appellierte erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Jeder Einzelne entscheide darüber, wie man gemeinsam durch Herbst und Winter komme. Die Zahl der Ungeimpften sei derzeit noch zu groß, erklärte der CDU-Politiker weiter. Daher könne nicht sichergestellt werden, dass es nicht wieder zu einer sehr starken Be- oder Überlastung des Gesundheitssystems kommen werde. Nach Spahns Angaben sind aktuell 66 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, fast 62 Prozent haben den vollen Impfschutz.

