Das jüngste Corona-Todesopfer in Deutschland war bislang 28 Jahre alt, das älteste 105. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen.

Nach aktuellem Stand lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen ausmachen. 753 Männer (65 Prozent) und 403 Frauen (35 Prozent) sind verstorben. Bei zwei Personen ist das Geschlecht unbekannt.



Das Robert-Koch-Institut benennt Einzelheiten zu den bislang 1.158 (Stand: 4.4.) registrierten Toten in Deutschland.



Die Gestorbenen waren im Schnitt 82 Jahre alt.



57 der Toten waren unter 60 Jahre alt. Bei dem mit 28 Jahren jüngsten Opfer lagen laut RKI Vorerkrankungen vor.



101 der Toten waren zwischen 60 und 69 Jahre alt.



282 der Toten waren zwischen 70 und 79 alt.



572 der Toten waren zwischen 80 und 89 Jahre alt.



144 der Toten waren 90 Jahre und älter.



Ganz anders sieht das Alter der Erkrankten aus: Sie sind im Durchschnitt 49 Jahre alt. 51 Prozent von Ihnen sind Männer, 49 Prozent Frauen. Während 86 Prozent der Gestorbenen über 70 Jahre alt sind, machen sie nur einen Anteil von 14 Prozent der Erkrankten aus.

Das RKI betont, dass sich in den letzten Tagen Berichte über COVID-19-bedingte Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern häuften. In einigen dieser Ausbrüche sei die Zahl der Verstorbenen vergleichsweise hoch.



Alle Zahlen beziehen auf den 4. April 2020, 0 Uhr.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:



Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Das Coronavirus und Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Die Dunkelziffer der Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Niedrige Todesrate in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete



Testverfahren auf das Coronavirus

+ Testverfahren auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus



Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Krankenhäuser: Wie es um Deutschlands Krankenhäusern in der Coronakrise steht

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

+ Coronavirus und Risikogruppen: Auch jüngere Menschen erkranken schwer und sterben am Coronavirus

+ Risikofaktor rauchen: Warum Raucher stärker durch das Coronavirus gefährdet sind



Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte und Kontaktsperre: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

+ Absichtliches Anspucken und Anhusten in Corona-Zeiten: Wer so etwas macht und was folgen kann?



Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Hamsterkäufe und "Social Distancing": Wie die Supermärkte mit dem Corona-Risiko umgehen

+ Arbeit, Bildung, Geschlecht - warum das Coronavirus nicht alle Menschen gleich trifft

+ Aus der Krise Kapital schlagen: Wie manche Regierungen und Unternehmen die Corona-Krise (aus)nutzen



Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ Erfahrungen im Umgang mit Epidemien: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren. Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten