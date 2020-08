Das Robert Koch-Institut hat erstmals Teile Kroatiens zu Corona-Risikogebieten erklärt.

Betroffen sind die Regionen Sibenik-Knin und Split-Dalmatien. Menschen, die aus diesen Gebieten nach Deutschland einreisen, sind ab sofort zu einem Corona-Test verpflichtet und müssen sich in Quarantäne begeben, solange sie auf das Ergebnis warten. Nach Angaben der kroatischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt halten sich derzeit etwa 180.000 Personen aus der Bundesrepublik in Kroatien auf. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht bisher nicht.



In Luxemburg ist die Corona-Ansteckungsgefahr nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts gesunken. Das Nachbarland wird jetzt nicht mehr als Risikogebiet eingestuft.



In Deutschland wurden seit gestern 1.707 Neuinfektionen registriert. Das ist der höchste Wert seit Ende April.