Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 10.118 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet.

Das sind knapp 400 mehr als am vorangegangenen Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 64,3. Gestern hatte sie bei 63 gelegen und vor einer Woche bei 62,5. Es wurden 73 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.



Das Robert-Koch-Institut erwartet für Herbst und Winter wieder einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Das schreibt das Institut in seinem neuen Wochenbericht. Als Gründe werden insbesondere eine noch immer große Zahl ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen angeführt. Auch die EU-Gesundheitsbehörde warnte angesichts von teils nicht ausreichenden Impfquoten vor einer verschlechterten Lage. - In Deutschland sind 64 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. 68 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten.

