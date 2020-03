Das Robert-Koch-Institut hat seine Liste mit Coronavirus-Risikogebieten um das österreichische Bundesland Tirol und Spaniens Hauptstadt Madrid erweitert. Zudem gelten jetzt auch die US-Bundestaaten Kalifornien, Washington und New York als Risikogebiete.

Dort ist die Ansteckungsgefahr nach Einschätzung der Fachleute besonders hoch. Bisher galt das für Italien, die Region Grand Est in Frankreich, den Iran und Teile von China und Südkorea. Bundesgesundheitsminister Spahn schrieb auf Twitter, wer in den vergangenen 14 Tagen in einem der Risikogebiete gewesen sei, solle unnötige Kontakte vermeiden und zwei Wochen lang zu Hause bleiben – auch wenn man keine Symptome habe.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus setzen weitere Staaten in Europa und weltweit auf Abschottung. Auch Deutschland schließt teilweise seine Grenzen. Seit dem Morgen sind vorübergehend wieder Grenzkontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark eingeführt worden. Die Dauer der Maßnahmen ist nach Angaben von Bundesinnenminister Seehofer noch nicht absehbar.



Bei den Grenzkontrollen geht es nur um den Reiseverkehr. Reisende "ohne triftigen Reisegrund" würden an den Grenzen abgewiesen. Der Warenverkehr und auch der Grenzübertritt für Berufspendler bleibe hingegen möglich. Deutsche, die sich noch in einem der betroffenen Länder befinden, hätten „selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen“. Auch ausländische Staatsbürger mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland dürften wieder einreisen.



Seehofer rief zugleich alle Bundesbürger auf, "nicht notwendige Reisen unbedingt zu unterlassen". Außenminister Heiko Maas riet von Reisen ins Ausland ab. Das Risiko, dass man eine Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, sei bei vielen Zielen derzeit hoch, so der Minister.

