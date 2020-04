Die Maßnahmen in Deutschland zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zeigen nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts Wirkung.

Ein infizierter Mensch stecke seit einigen Tagen im Durchschnitt nur noch einen weiteren Menschen an, sagte RKI-Präsident Wieler. In den vergangenen Wochen habe ein Infizierter fünf bis sieben andere Personen angesteckt. Wieler betonte, trotz der neuen Daten gebe es keinen Grund zur Entwarnung. Erst dann, wenn ein Infizierter im Durchschnitt weniger als einen Menschen anstecke, lasse die Epidemie langsam nach. Wieler wies auch darauf hin, dass es nach wie vor wichtig sei, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.



Laut RKI gibt es in Deutschland mehr als 80.000 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle wird mit 1.017 angegeben. Die Sterberate von 1,2 Prozent werde weiter steigen, sagte Wieler. Viele Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 würden noch behandelt.



Das Robert Koch-Institut hatte gestern die Liste der Coronavirus-Risikogebiete ausgeweitet. Demnach gehören jetzt auch die Niederlande, Großbritannien und Nordirland dazu, außerdem die gesamte Schweiz und alle Bundesstaaten der USA. Hier waren bisher nur einzelne Regionen als internationale Risikogebiete ausgewiesen. Als solchen gelten Gebiete, in denen das RKI davon ausgeht, dass eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet.