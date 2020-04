Das jüngste Corona-Todesopfer in Deutschland war bislang 26 Jahre alt, das älteste 105. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen.

Nach aktuellem Stand sind von der Krankheit Frauen mit 52 Prozent und Männer mit 48 Prozent annähernd gleich häufig betroffen. Bei den Verstorbenen verändert sich das Verhältnis allerdings: 1.659 (59 Prozent) waren männlich und 1.135 (41 Prozent) weiblich. Bei fünf verstorbenen Personen gilt das Geschlecht als unbekannt.



Das Robert-Koch-Institut benennt weitere Einzelheiten zu den bislang 2.799 (Stand: 13.4.) registrierten Toten in Deutschland.



Bei den Gestorbenen habe der Altersmedian bei 82 Jahren gelegen. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenverteilung liegt. Die eine Hälfte der Verstorbenen ist in dem Fall also jünger als 82 Jahre, die andere Hälfte älter.



134 der Toten waren unter 60 Jahre alt. Das jüngste Opfer war 26 Jahre alt.



246 der Toten waren zwischen 60 und 69 Jahre alt.



676 der Toten waren zwischen 70 und 79 alt.



1.279 der Toten waren zwischen 80 und 89 Jahre alt.



458 der Toten waren 90 Jahre und älter.



Ganz anders sieht das Alter der Erkrankten aus: Hier liegt der Altersmedian bei 50 Jahren. Während 86 Prozent der Gestorbenen über 70 Jahre alt sind, macht diese Altersgruppe nur einen Anteil von 17 Prozent der Erkrankten aus.



Das RKI betont, dass sich in den letzten Tagen Berichte über COVID-19-bedingte Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern häuften. In einigen dieser Ausbrüche sei die Zahl der Verstorbenen vergleichsweise hoch.



Alle Zahlen beziehen auf den 13. April 2020, 21 Uhr.

