Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1.630 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Dies teilte das Robert Koch-Institut in Berlin mit. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg auf 258.480. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben in Deutschland bisher 9.347 Menschen. Das sind fünf mehr als am Vortag. 231.400 Personen gelten einer RKI-Schätzung zufolge als genesen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.