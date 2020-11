Das Robert-Koch-Institut meldet rund 10.800 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Aufgrund interner Arbeitsabläufe fallen die gemeldeten Zahlen an Wochenenden meist niedriger aus. Am vergangenen Montag hatte das RKI noch etwa 2.500 Neuinfektionen mehr registriert.



Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle wird mit 12.547 angegeben. Das sind 62 mehr als gestern.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.